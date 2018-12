Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

CAD-Techniker Haustechnik und Hochbau Vollzeit (m/w)

Auto-CAD Erfahrung (HTL, Wifi-Kurse, …)

Idealerweise erste einschlägige Berufserfahrung

gute allgemeine EDV-Kenntnisse (MS-Office)

Teamgeist und Kommunikationsstärke

Eigenständigkeit, sorgfältige und genaue Arbeitsweise

Abgeschlossener Präsenzdienst

Sie arbeiten in einem kleinen Team in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Bezahlung nach KV (Überzahlung nach Qualifikation).

Sehr gute geregelte Arbeitszeiten (5-Tage Woche bis Freitagmittag, Betriebsurlaub im Sommer). Sicherer Arbeitsplatz in einem Familienbetrieb!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Frau Yvonne Rechberger Personalwesen

Yvonne.rechberger@haberhauer-spengler.at

office@haberhauer-spengler.at oder 07472/62940-17