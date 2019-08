Wir sind ein erfolgreiches nationales Elektrizitätserzeugungsunternehmen, das in ganz Österreich tätig ist. Unsere Geschäftsfelder sind neben der Stromerzeugung, die Stromverteilung und die Elektroinstallationstechnik.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Ybbs an der Donau zum ehestmöglichen Eintritt eine/n

Elektrotechniker/in

Ihr Aufgabengebiet:

Die Ausführung von Elektroinstallationsaufträgen im Haushalts-, Gewerbe- und Industriebereich

Durchführung von Anlagenüberprüfungen

Montagearbeiten im Bereich Stark- und Schwachstrom

Netzwerktechnik

Installation von Photovoltaikanlagen

Automatisation und Bustechnologie

Was Sie uns bieten:

Abgeschlossene Ausbildung als Elektroinstallateur/in

Mehrjährige Berufserfahrung

Selbständige, verantwortungsvolle Arbeitsweise

Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung

Führerschein B

Damit wir Ihr Idealunternehmen sind, bieten wir Ihnen:

ein spannendes Aufgabengebiet mit eigenverantwortlichem Tätigkeitsbereich in einem etablierten Familienbetrieb

ein angenehmes Betriebsklima in einem langjährig bestehenden Arbeitsumfeld

ein monatliches Bruttomindestgehalt auf Vollzeitbasis ab EUR 2.205,18 mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Ausbildung

ein eigenes Fahrzeug

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, bewerben Sie Sich bitte elektronisch unter office@wuesterstrom.at oder unter 07412/52502.

Zögern Sie bitte nicht, bei Fragen, den zuständigen Ansprechpartner Herrn Alois Schinagl (alois.schinagl@wuesterstrom.at), zu kontaktieren.