Über uns: TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 14 Milliarden US-Dollar. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für Zuhause ermöglicht. Wir beschäftigen 80.000 Mitarbeiter, davon 8.000 Entwicklungsingenieure, die mit unseren Kunden in allen Industrien in ca. 140 Ländern zusammenarbeiten.

In unserem Werk in Waidhofen/Thaya stellen wir elektromechanische Relais und Steckverbindungen her und beschäftigen ~430 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort:

Entwicklungsingenieur/in Produktentwicklung

Hauptaufgaben:

Begleitung des Produktlebenszyklus von elektromechanischen Bauteilen ab Serienproduktionsstart als verantwortlicher Entwicklungsingenieur

Optimierung bestehender Produkte in Hinblick auf Kosteneffizienz und Durchführung entsprechende Kosteneinsparungsprojekte

Entwicklung von Varianten und Sondertypen von bestehenden Produkten nach Kunden- bzw. marktspezifischen Anforderungen

Anforderungen:

Höhere technische Ausbildung (HTL, FH) im Fachbereich Elektrotechnik oder Mechatronik erfolgreich abgeschlossen

CAD-Kenntnisse in 3D-Konstruktion + 2D-Zeichnen (bevorzugt Creo 3.0)

Gute Englischkenntnisse

Wenn Sie an einer Mitarbeit in einem High-Tech-Unternehmen interessiert sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf und senden uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

TE Connectivity | Tyco Electronics Austria GmbH Dimling - Schrackstrasse 1 | 3830 Waidhofen/Thaya

Tel.: 02842/ 90560-0 karriere@te.com / www.te.com