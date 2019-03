Wir verstärken unser Team und stellen

HEIZUNGS-& SANITÄRTECHNIKER/INNEN sowie ELEKTROMONTEUR/INNEN

zum sofortigen Eintritt ein

Sie bieten uns: Abgeschlossene Berufsausbildung im Beruf Gas-/Wasser-Heizung bzw. Elektrotechnik Starkstrom, Praxis-erfahrung erwünscht aber nicht Bedingung, Führerschein B, Flexibilität & Kundenfreundlichkeit.

Wir bieten Ihnen: Einen Full-Time-Job ganzjährig ohne Winterpause am Standort Weißenkirchen, interessante Projekte in ganz Niederösterreich und teilweise in Wien, Werkzeug und Firmenfahrzeug.

Entlohnung: €2.200,--brutto/Monat, 14x/Jahr, Überzahlung möglich nach Qualifikation!

Bei Interesse bewerben Sie sich per email an: franz@bayer-weissenkirchen.at

oder telefonisch an: Ing.Franz BAYER 0676/847477200