UNSER LAGERHAUS Hollabrunn-Horn sucht für unsere Installation eine/n neue/n Teamkollegen/in:



INSTALLATION HELFER (m/w/d) in Stockerau



DEIN Job

DU HILFST installieren und warten von Leitungen und Anlagen sanitärer Rohinstallationen für Einfamilienhäuser und im Wohnbau

DU UNTERSTÜTZT beim Montieren von Heiz- und Kesselhäusern & bei div. Sanierungsarbeiten



Wir ermöglichen dir selbständiges Arbeiten im Team!



DEINE Qualifikation - QUEREINSTEIGER WILLKOMMEN

Freude am Umgang mit Kunden und Kollegen

Handwerkliches Geschick & selbständiges Arbeiten liegt dir

Erste berufliche Erfahrungen im Baugewerbe sowie Führerschein B von Vorteil



DU bekommst

Einen sicheren Arbeitsplatz mit Mitarbeitervergünstigungen

Ein gutes Betriebsklima in einem motivierten Team

Wir bezahlen auch über Mindestkollektivvertrag Metall LG 4 ab € 2.220,- br./Mo. Basis 38,5h/Wo, Bereitschaft zur Überzahlung, abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung



Du möchtest in unser Team?

Dann schicke deinen Lebenslauf bevorzugter Weise online oder per Post an die



Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen

z.H. Frau Mag. Daniela Haimerl-Gschwandtner

Personalentwicklung

Gschmeidlerstraße 5, 2020 Hollabrunn



Nähere Infos finden Sie auf www.lagerhaus-hollabrunn-horn.at