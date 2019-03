Donau-Universität Krems

Die Donau-Universität Krems ist die führende Universität für Weiterbildung in Europa. Als einzige öffentliche Universität für Weiterbildung im deutschsprachigen Raum ist sie spezialisiert auf die Höherqualifizierung von Berufstätigen und widmet sich in Lehre und Forschung der Bewältigung aktueller und zukünftiger gesellschaftlicher Herausforderungen. Rund 9.000 Studierende aus über 90 Ländern sind zurzeit in berufsbegleitenden Master-Studien sowie Kurzprogrammen eingeschrieben.

Zur Verstärkung unseres Teams in der Fakultät für Bildung, Kunst und Architektur/Department für Integrierte Sensorsysteme mit Dienstort Wiener Neustadt gelangt folgende Position zur Besetzung:

IT-Techniker/in

38,5 Std./Woche Inserat Nr. SB19-0032

Ihre Aufgaben

Betrieb und Wartung des Rechenclusters (Hyper-V, Windows 2016 Server, Linux Debian)

Betrieb und Wartung der Windows Domäne (Windows Server 2016, Exchange Server 2016)

Betreuung der Arbeitsplatzrechner und Unterstützung der Mitarbeiter/innen

Verwaltung von User Accounts und Zugriffsdaten

Unterstützung bei der Installation von Software (Windows/Linux)

Verwaltung und Wartung der Webseite und Anwenderprogrammen

Betrieb der Netzwerkinfrastruktur von Serververbund (Ethernet-Switches, VLAN)

Abwicklung von Bestellvorgängen im IT (Hard- und Software) und technischen Bereich

Programmierung von Skripts (Programmiertätigkeiten)

technische Unterstützung bei Forschungsprojekten

Ihr Profil:

abgeschlossene HTL-Ausbildung oder Lehre im Bereich IT, Elektrotechnik, Mechatronik oder äquivalente Qualifikationen

Kenntnisse im Bereich Linux und Windows Betriebssystemen

Erfahrungen im Bereich Netzwerktechnik und Kommunikationsprotokollen von Vorteil

Zertifizierung auf Windowsprodukte von Vorteil

Ihre Perspektive:

Vollzeit (38,5h/Woche - Gleitzeit) bei einem Mindestgehalt von EUR 2.166,21 brutto monatlich (Einstufung gem. Dienst- und Besoldungsordnung in D2/1), Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Ausbildung

innovatives und modernes Arbeitsumfeld am Technologie und Forschungszentrum Wiener Neustadt

sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen der eigenen Studienprogramme

gute Verkehrsanbindung

Menschen mit Behinderung, die die geforderten Qualifikationskriterien erfüllen, werden ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert und besonders berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre überzeugende Online-Bewerbung bis spätestens 29.04.2019. Ausführliche Informationen finden Sie unter: http://www.donau-uni.ac.at/de/aktuell/jobs/index.php