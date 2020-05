Das Lagerhaus Mostviertel Mitte bietet eine Vielzahl an Lehrberufen mit ausgezeichneten Karrierechancen. Viele der heutigen Führungskräfte haben ihre Karriere mit einer Lehre begonnen (Meister, Betriebsleiter, Verkaufsleiter, etc.). Es ist uns wichtig, dass du dich im Unternehmen wohlfühlst. Freu dich auf Lehrlings- und Mitarbeiter-Events sowie auf Belohnungen für deine Leistungen in der Berufsschule bzw. bei der Lehrabschlussprüfung!

KOMM SCHNUPPERN ODER BEWIRB DICH GLEICH JETZT!

Du bist herzlich eingeladen in unserer HAUSTECHNIK MANK zu schnuppern!

Entdecke den Lehrberuf des/der Installations- und Gebäudetechnikers/in in der Praxis und lerne den Betrieb und deine möglicherweise zukünftigen KollegInnen kennen! Das liefert dir eine gute Entscheidungshilfe.

Einen Termin kannst du direkt mit dem Betriebsleiter Franz Hackner unter 02755 / 2333-15 vereinbaren.

Deine Bewerbung mit Lebenslauf und Foto sende bitte direkt an:

Raiffeisen-Lagerhaus Mostviertel Mitte eGen

zH Frau Beate Kern, MSc

Bahnstraße 3-5

3380 Pöchlarn

Email: bewerbung@mostvmitte.rlh.at