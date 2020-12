Für unser Werk mit Sitz in Loipersbach (Bezirk Neunkirchen, NÖ) suchen wir

Lehrlinge (m/w/d) für Elektrotechnik/Anlagen- & Betriebstechnik und Metalltechnik/Maschinenbautechnik

Start: 01.09.2021

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip „People, Passion, Packaging“ stellen die über 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an rund 38 Standorten in etwa 16 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

AnlagenbetriebstechnikerInnen betreiben und warten Anlagen zur

Verteilung elektrischer Energie für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung.

Das Arbeitsgebiet erstreckt sich von der Instandhaltung elektrischer Anlagen über die Betreuung der Notstromeinbindung bis zur Errichtung neuer Anlagen.

MetalltechnikerInnen in der Maschinenbautechnik stellen Maschinenteile

her und bauen Maschinen zusammen. Vorwiegend sind sie mit der

Montage, Wartung, Reparatur von Maschinen, Hebe- und Transporteinrichtungen und dergleichen befasst. Im Rahmen von Wartungs- und

Servicearbeiten tauschen sie schadhafte Maschinenteile und Komponenten

aus und stellen Ersatzteile auch selbst her.

Dein Profil:

• Positiver Schulabschluss oder Du bist ein/e SchulabgängerIn aus

einer weiterbildenden Schule

• Handwerkliches Geschick

• Technisches Verständnis und Interesse

• Sorgsamkeit, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und

Freundlichkeit

• Bereitschaft zum „Anpacken“

Unser Angebot:

• Eine vielseitige und praxisbezogene Ausbildung in 3,5 Jahren Lehrzeit

• Eine qualifizierte und intensive Betreuung durch unsere erfahrenen

Lehrlingsausbildner

• Eine Lehrlingsentschädigung im 1. Lehrjahr von€ 749,49 gemäß KV

Maschinen- und Metalltechnischer Industrie

Du bist interessiert?

Dann bewirb Dich unter https://jobs.cflex.com unter Stellenangebote.

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen wie Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto und eine Kopie vom letzten Zeugnis.

Für Rückfragen stehen Dir Frau Silke Harather (02635/600-88) und

Frau Nicole Gruber, BA (02635/600-84) zur Verfügung.