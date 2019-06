Als regional verwurzelter Familienbetrieb mit 9 Standorten in OÖ und NÖ, sind wir nun mehr als 70 Jahre Ihr Fachexperte rund um das Thema Mobilität. Unser hoher Anspruch an Professionalität und die Leidenschaft für das was wir tun, basieren auf einer verlässlichen Partnerschaft, die von Herzlichkeit und der Begeisterung unseres gesamten Teams getragen wird.

Aufgaben mit dem richtigen DRIVE:

Reparatur-, Service- und Überprüfungsarbeiten an Kraftfahrzeugen

Diagnose und Behebung von Defekten an Fahrzeugen

Lesen von technischen Unterlagen

Anforderungen:

Leidenschaft für Ihren Beruf

erfolgreiche Lehrabschlussprüfung KFZ-Technik

abgeschlossener Präsenzdienst/Zivildienst

§ 57A-KFG-Ermächtigung von Vorteil

Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten

Eigenmotivation & Lernbereitschaft

Führerschein B

Wir bieten:

Abwechslungsreichen Aufgabenbereich

Dynamische & interessante Branche

Ein innovatives Familienunternehmen mit Zukunft

Flexible Arbeitszeiten und -modelle (bspw. 4-Tagewoche)

Betriebsklima, indem Sie sich persönlich wohlfühlen

Interessiert an dieser spannenden Herausforderung?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an: Michaela Walther jobs@lietz.at.

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das KV-Mindestentgelt für diese Position monatlich € 2.205,- brutto beträgt. Unsere tatsächlichen Entgeltpakete berücksichtigen Ihre Qualifikation und Erfahrung sowie unsere attraktiven Sozialleistungen.