Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windkraftwerke in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn eine/n Mitarbeiter/in CSR in Voll- oder Teilzeit.

Ihre Aufgaben:

Implementierung und laufende Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsstrategie sowie Ableitung konkreter Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Geschäftsleitung

Prüfung interner Prozesse hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit und Identifikation von Optimierungspotentialen

Analyse und Bewertung bestehender CSR-Aktivitäten

Koordination von und aktive Mitarbeit in CSR-Projekten

Interne sowie externe Kommunikation im Bereich Nachhaltigkeit in Abstimmung mit unserer PR-Abteilung

Ihr Profil:

Ausbildung im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit oder erste einschlägige Berufserfahrung

Fundierte Kenntnisse nachhaltigkeitsrelevanter Themenbereiche

Begeisterung und Engagement für ökologische und soziale Fragestellungen

Sehr gute Englisch- sowie ausgezeichnete MS-Office-Kenntnisse

Eigenständige Arbeitsweise und Selbstorganisation

Fähigkeit Projekte voranzutreiben



Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in, die/der mit viel Engagement und Leidenschaft das Thema Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen weiter verankert und vorantreibt. Wir bieten Ihnen ein interessantes Arbeitsumfeld mit Gestaltungsmöglichkeit in einem zukunftsorientierten Markt.



Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 1.993,- brutto pro Monat (auf Vollzeitbasis). In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at



Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at