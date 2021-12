Wir sind einer der weltweit führenden Produzenten von hochwertigen Spezialbaustoffen und suchen für unseren Produktionsstandort in Loosdorf eine zuverlässige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit als

Mitarbeiter*in Anwendungstechnik (m/w/d)

Die Aufgaben:

telefonischer Kundendienst

technischer Support für die Mitarbeiter im Außendienst und für unsere Exportmärkte

Erstellung technischer Schreiben (Berichte, Ausschreibungstexte, Aufbauempfehlungen, ...)

Unterstützung der Tochtergesellschaften in technischen Fragen bei der Projektabwicklung

Durchführung von Schulungsveranstaltungen (Inland und Ausland)

Repräsentanz auf Messen und Fachveranstaltungen national und international

Das sollten Sie mitbringen:

bautechnische, bzw. bauhandwerkliche Ausbildung, idealerweise HTL-Abschluss oder Werksmeister*In

mehrjährige Berufserfahrung im Bauwesen (praktische Baustellen- oder Bauleitungserfahrung)

handwerkliches Geschick, sowie eine sorgfältige, strukturierte und eigenständige Arbeitsweise

ausgeprägte Serviceorientierung

sicheres Auftreten und Kommunikationsstärke

hohes Qualitätsbewusstsein

Reisebereitschaft national und international

sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen

gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift von Vorteil

Unser Angebot:

professionelle Einarbeitung und Begleitung in einem motivierten und gut eingespielten Team auch in herausfordernden Zeiten

Vollzeitstelle mit 38,5h / Arbeitswoche

interessante Aufgabe bei einer internationalen Premiummarke

professionelles Arbeitsumfeld

ausgezeichnetes Betriebsklima in einem dynamisch wachsenden, international tätigen Familienunternehmen

E-Learning

Für diese Position kommt der Kollektivvertrag der Stein- und keramischen Industrie (Verwendungsgruppe 3) zur Anwendung. Abhängig von Qualifikation und Erfahrung ist auch eine Überzahlung möglich.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Frau Dr. Lenka Curcic über unsere Homepage auf der Karriereseite unter JETZT BEWERBEN oder per E-Mail an personal@ardex.at.

ARDEX Baustoff GmbH

Hürmer Straße 40

A-3382 Loosdorf

www.ardex.at