Wir suchen Verstärkung für unser Team bei TE Connectivity im Produktionswerk Waidhofen an der Thaya

Junior Produktentwickler/in (m/w/d)

Sie sind verantwortlich, Produktmanagement und Sales mit innovativen Produkt- lösungen zu unterstützen.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt € 2.851,20 brutto pro Monat (14mal jährlich). Referenznummer: 55244

Qualitätstechniker/in (m/w/d)

Sie sind für die Qualitätsplanung, Bearbeitung von Qualitätsreklamationen und Unterstützung des Value Streams und der Fertigung in qualitätstechnischen Fra- gestellungen zuständig.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt € 2.529,00 brutto pro Monat (14mal jährlich). Referenznummer: 55396

IT Techniker/in (m/w/d)

Sie werden für die Bereitstellung und Instandhaltung der IT Infrastruktur sowie First- und Second Level Waidhofen Mitarbeiter (Büro und Produktion) zuständig.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt € 2.206,90 brutto pro Monat (14mal jährlich). Referenznummer: 55340

Junor- / Senior- Softwarearchitekt / in (m/w/d)

Sie werden für die Entwicklung von Softwarearchitekturen und Softwareplattformen für mechatronische Systeme in der Automatisierungstechnik verantwortlich sein. Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt € 3.000,00 brutto pro Monat (14mal jährlich). Referenznummer: 56192

Programmierer/in Automationstechnik (m/w/d)

Sie sind für die Erstellung von Programmen und Visualisierungen sowie Inbe- triebnahme für Sondermaschinen und Prüfsystemen verantwortlich.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt € 2.529,00 brutto pro Monat (14mal jährlich) Referenznummer: 56531

Servicetechniker/in Steuerungstechnik (m/w/d)

Sie werden für die Fehlerdiagnose und Behebung von Störungen der Elektrik, der SPS Steuerungen, der Hardware sowie auch Software an unseren vollautoma- tischen Fertigungs- und Prüfeinrichtungen verantwortlich.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position anzugeben. Dieses beträgt € 2.529,00 brutto pro Monat (14mal jährlich). Referenznummer: 56197

Was TE Connectivity anbietet:

Wir freuen uns Ihnen ein spannendes Gesamtpaket anbieten zu können, dass auch flexibel auf sich wechselnde Lebenssituationen angepasst werden kann – das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle!

Attraktives Gehaltspaket

Leistungsorientiere Bonuspläne

Sport- und Fitnessangebote

TE-Aktienkaufprogramm

Lokale gemeinnützige Aktionen

TE-interne Interessensgruppen (z.B. „Women in Networking“)

Gelebte Inklusion und Diversität

Über unsere globalen Standorte und Business Units hinweg schnüren wir Pakete mit Leistungen, die entweder von TE selbst getragen werden, oder aber auch durch externe Leistungsträger bereitgestellt werden. Grundsätzlich können die angebotenen Leistungen von Standort zu Standort variieren.

Für weitere Informationen zu den Stellen: siehe unser Karriererportal http://careers.te.com unter Angabe der Referenznummer. Wir freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Wenn Sie die Position interessiert, dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewer- bungsunterlagen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Inken Diederich

Telefon: +49-6251-133-1592

Email: inken.diederich@te.com

Raquel Mora

Telefon: +49-6251-133-3908

Email: raquel.moramarchal@te.com