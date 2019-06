Die Windkraft Simonsfeld AG zählt in Österreich zu einer der größten Betreiber von Wind- und Solaranlagen. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Wind- und Sonnenkraftwerke in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Wir verstärken unser Team und suchen ab sofort an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Niederösterreich) eine/n engagierte/n

Projektentwickler Windenergie (m/w/d)

Slowakei und Österreich

Ihre Aufgaben:

Leitung von Projekten von der Standortsuche und -sicherung über die Genehmigungs-verfahren und den Bau bis hin zur Inbetriebnahme von Windenergieanlagen

Technische, wirtschaftliche und organisatorische Verantwortung für den Projekterfolg

Kommunikation mit internen und externen ProjektpartnerInnen und Stakeholdern

Projekteinsätze schwerpunktmäßig in der Slowakei, Dienstort ist Ernstbrunn

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung (Universität, FH, HTL)

Juristischer Hintergrund – durch Berufserfahrung oder Ausbildung – von Vorteil

Expertise in der Abwicklung von Infrastrukturprojekten wünschenswert

Erfahrung mit Behördenverfahren in der Slowakei vorteilhaft

Slowakisch verhandlungssicher oder als Muttersprache

Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse

Auto-CAD von Vorteil

Eigeninitiative, Engagement und Teamfähigkeit

Flexibilität und Reisebereitschaft

Interesse an erneuerbarer Energie



Für diese Schlüsselposition suchen wir eine technikaffine Person, die mit Begeisterung und Engagement den Ausbau der Windkraft schwerpunktmäßig in der Slowakei vorantreiben möchte. Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld mit Gestaltungsspielraum in einem zukunftsorientierten Markt.

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.600,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung - vorzugsweise per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at.

Windkraft Simonsfeld AG,

Energiewende Platz 1,

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at