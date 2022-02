Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres Innovationsmanagement-Teams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position:

Projektingenieur (m/w/d)

Innovative Energieprojekte

Ihre Aufgaben:

Unterstützung in der Umsetzung und Koordination innovativer Projekte in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik, Speichertechnologien, E-Mobilität und Stromhandel

Mitarbeit in der Abwicklung und Koordination von aktuellen Projekten in der Energiebewirtschaftung

Begleitung und Koordination von Projekten mit externen Wissenschaftspartnern & Bildungseinrichtungen

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. Universität, FH, HTL, Fachschule,…) im Bereich Elektrotechnik oder Automatisierungstechnik

Interesse an Erneuerbaren Energien und innovativen Projekten

Projekterfahrung von Vorteil

Einschlägige Kenntnisse in Matlab von Vorteil

Sehr gute mathematische und analytische Fähigkeiten

„Out of the Box“-Mindset, Eigeninitiative und selbstständige Arbeitsweise

Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Was wir bieten:

Verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsmöglichkeit in einem zukunftssicheren Umfeld

Modernes Büroumfeld, flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit

Partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten

Zahlreiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.300,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung:

www.wksimonsfeld.at/karriere

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at