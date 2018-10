Neuman Aluminium ist eine weltweit agierende, stark wachsende Unternehmensgruppe im Bereich der Umformung von Aluminium. Innovative, kundenspezifische Lösungen tragen im In- und Ausland maßgeblich zu unserem nachhaltigen Erfolg bei. Für unser Fließpresswerk am Standort Marktl / Lilienfeld suchen wir zum sofortigen Eintritt eine/n

Qualitätstechniker/in

IHRE HAUPTAUFGABEN

Qualitäts- und Prüfplanung

Durchführung von Erstbemusterungen / PPAP

Serienbegleitende Prüfungen und Fertigungsfreigaben

Beschaffung und Verwaltung von Mess- und Prüfmitteln

Bearbeitung von Kunden- und Lieferantenreklamationen

IHRE QUALIFIKATION

Abgeschlossene technische Ausbildung (HTL Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen) oder einschlägige Berufserfahrung

Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse

Sicheres Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeit

Flexibilität und etwaige Reisebereitschaft

Genaue und strukturierte Arbeitsausführung runden Ihr Profil ab

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe suchen wir einen engagierten, verlässlichen und selbständig arbeitenden Teamplayer, der/die bei uns eine Expertenkarriere in der Qualitätstechnik anstrebt.



Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld und eine professionelle Einführung in Ihren Verantwortungsbereich. Weiters erwarten Sie gute berufliche Perspektiven und laufende Weiterbildung in einer stark wachsenden Unternehmensgruppe, die schon jetzt weltweit Marktführer in ihrem Bereich ist. Das Monatsgehalt lt. KV beträgt € 2.500,-- mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Erfahrung und Qualifikation.



Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung direkt auf unserer Jobbörse unter: http://www.neuman.at/de/JOBSKARRIERE

Ihr Ansprechpartner: Fr. Renate Schweighofer MA, MA, Tel.: 02762/ 500 208

Wir sichern Ihnen verlässliche Diskretion zu und freuen uns auf ein Erstgespräch.