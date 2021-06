Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten.

Zur Verstärkung unseres Serviceteams an unserem Firmenstandort in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) suchen wir folgende Position:

Servicetechniker für Windkraftanlagen (m/w/d)

Elektrotechnik

Ihre Aufgaben:

Wartungs- und Servicetätigkeiten an unseren Windkraftanlagen

Diagnose und Störungsbehebung (inkl. Bereitschaftsdienst)

Dokumentation der durchgeführten Tätigkeiten

Ihr Profil:

Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektrotechniker*in bzw. Elektrofacharbeiter*in

Höhentauglichkeit und körperliche Fitness

Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

Bereitschaft zum Störungsdienst

Gute MS-Office Kenntnisse

Führerschein B

Englischgrundkenntnisse

Was wir bieten:

verantwortungsvolle Tätigkeit

partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

laufende Weiterbildungsmöglichkeiten

zahleiche Mitarbeiter*innen-Benefits

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 2.293,- brutto pro Monat. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail an:

bewerbung@wksimonsfeld.at

Windkraft Simonsfeld AG

Energiewende Platz 1

2115 Ernstbrunn

www.wksimonsfeld.at