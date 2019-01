Servicetechniker/in – Kundendiensttechniker/in

Ihre Aufgabe:

Störungsbehebung bei Tür + Tor und Automatiktüren

Reparaturen

Wartungsarbeiten und Inbetriebnahmen an Privat- und Industrietoranlagen

Schranken

Automatischen Türanlagen und spezieller Antriebstechnik

Als Servicetechniker/in bei WARTECKER GMBH sind Sie Teil eines qualifizierten und motivierten Teams.

Sie haben:

eine abgeschlossene technische Ausbildung (Lehre, Fachschule, HTL) im Bereich Elektrik,

Elektrotechnik, Mechatronik oder Automatisierungstechnik

ein freundliches und sicheres Auftreten beim Kunden, selbstständiges Arbeiten und Tageseinteilung

technisches Verständnis von Steuerungsabläufen, helfen bei der Fehlersuche und Diagnose

Wir bieten:

einen sicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten, aufstrebenden Unternehmen, in dem Teamwork, Weiterbildung und ein angenehmes Arbeitsumfeld an erster Stelle stehen

Möglichkeit eines Firmenwagens

Entlohnung:

Als Ausgangsbasis zur Entlohnung wird der Kollektivvertrag herangezogen als Servicetechniker/in pro Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung plus Diäten. Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung möglich.

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre schriftliche Bewerbung per Email oder per Post an:

bewerbung@wartecker.at

Wartecker GmbH, Vestenthal 137, 4431 Haidershofen, Tel. 07434-42421-0