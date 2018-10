Die WEB Windenergie AG ist internationaler Betreiber von Wind- und Solaranlagen. Neben Österreich sind wir auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Tschechien, Kanada und den USA tätig und suchen laufend engagierte und kreative Persönlichkeiten. Wenn auch Sie an der Energiewende aktiv mitwirken möchten, bewerben Sie sich für folgende Position:

SOFTWAREENTWICKLER/IN

Ihre Hauptaufgaben

Entwickeln und Implementieren bestehender und neuer Softwarelösungen

Schnittstellen programmieren

Weiterentwickeln der Intranet-Lösung basierend auf SharePoint

Software- und Datenbankdesign

Ihre Qualifikationen

HTL oder Studium (FH oder Uni)

Fundierte Datenbank- und Software- entwicklungskenntnisse

Mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert

Erfahrung mit SharePoint von Vorteil

Gute Kommunikationsfähigkeiten

Englisch erwünscht

Wir bieten interessante Aufgabengebiete mit Entwicklungsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktives Gehalt, basierend auf dem Kollektivvertrag Metallgewerbe (Mindestgehalt: IV/0 € 2.499,98).

Wenn Sie Freude am Arbeiten in einem dynamischen Unternehmen haben und sowohl im Team als auch gerne eigenverantwortlich arbeiten, freuen wir uns über Ihre Bewerbung unter www.windenergie.at/karriere oder per E-Mail an: personal@windenergie.at.