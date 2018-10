Über uns: TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik und Datenkommunikation ermöglicht. In unserem Werk in Waidhofen/Thaya stellen wir elektromechanische Relais und Steckverbindungen her und beschäftigen ca. 430 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir suchen ab sofort folgende Mitarbeiter (m/w):

KONSTRUKTEUR/IN

HTL / FS oder vergleichbare PRAXISERFAHRUNG

CAD-Konstruktion (CREO ELEMENTS DIRECT MODELING)

SERVICETECHNIKER/IN

HTL / FS oder vergleichbare PRAXISERFAHRUNG

SPS Kenntnisse, PC Hardware- und Softwarekenntnisse

SR MANUFACTURING & PROCESS DEVELOPMENT ENGINEER

MASTER-, BACHELOR- od. HTL-ABSCHLUSS im Bereich Mechatronik

Erfahrung in Softwareentwicklung für Vision Systeme, SPS-Steuerungen und Motion Control Anwendungen (Neurocheck, Beckhoff und Siemens)

ANLAGENBETREUER/IN - MONTAGE

Technische Ausbildung (Lehre, FS, HTL)

Bereitschaft zur Arbeit im Schichtbetrieb

Wenn Sie an einer Mitarbeit in einem High-Tech-Unternehmen interessiert sind, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf und übermitteln uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

