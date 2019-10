Über uns: TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 14 Mrd. US-$. Seit über 75 Jahren haben sich unsere Technologien in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizin- und Energietechnik, Daten-kommunikation und für Zuhause ermöglicht.

Wir beschäftigen 80.000 Mitarbeiter, die mit unseren Kunden in allen Industrien in ca. 140 Ländern zusammenarbeiten. In unserem Werk in Waidhofen/Thaya stellen wir elektromechanische Relais und Steckverbindungen her und beschäftigen ~430 hochqualifizierte Mitarbeiter/innen.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt:

SAP Master Data & ERP System Analyst

- Kaufmännische Ausbildung / Berufserfahrung in der Produktionslogistik - Verwaltung von Schlüsselstammdaten (Key User, Super User) - PN-Wartung (Teilenummern) in Central Part Registry und Erstellung in SAP - Unterstützung und Schulung der Endbenutzer

Für eine Projektimplementierung suchen wir ab sofort (vorerst befristet bis März 2020):

INDUSTRIAL ENGINEER (W/M)

- Technische Ausbildung (HTL oder Fachschule) - Erfahrung mit Projektarbeit (Qualitäts- und Prozessoptimierung)

MITARBEITER/IN MATERIALPLANUNG

- Kaufmännische Ausbildung und Erfahrung in der Produktionslogistik - Planung einer oder mehrerer Produktlinien im Werk

MANUFACTURING ENGINNER (INSTANDHALTUNG) W/M

- Technische Ausbildung (HTL oder Fachschule) - Unterstützung der Servicetechniker (weiterführende Fehlerbehebung)

Wenn Sie an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen interessiert sind, kontaktieren Sie uns. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

TE Connectivity | Tyco Electronics Austria GmbH Dimling - Schrackstrasse 1 | 3830 Waidhofen/Thaya Tel.: 02842/ 90560-0 / karriere@te.com / www.te.com