Die Labor Strauss Gruppe zählt zu den innovativsten Unternehmen im Bereich der elektronischen Gebäudesicherheitstechnik. Das Leistungsportfolio erstreckt sich da- bei von Brandmeldeanlagen über Löschsysteme, Feuerwehr-Peripheriegeräte, Ein- bruchmeldeanlagen bis hin zur Notbeleuchtung und wird ergänzt durch umfangreiche Dienstleistungen zu diesen Systemen. Unsere Produkte sind zukunftsorientiert, stehen für hohe Qualität, Leistungsfähigkeit und absolute Zuverlässigkeit.

Die Firmenzentrale des 1924 gegründeten Familienunternehmens mit eigener Entwicklung und Produktion befindet sich in Wien. Zahlreiche Niederlassungen zur regionalen Kundenbetreuung befinden sich in Österreich und Deutschland, internationale Märkte werden über ein weit verzweigtes Partnernetzwerk betreut.

Zur Verstärkung unseres Teams in Graz suchen wir einen Mitarbeiter (m/w/d) für folgende Position:

Technik - Montage, Service und Inbetriebnahme

Tätigkeitsbereich:

Selbständige Montage und Inbetriebnahme

Störungsbehebung

Wartung von Brandmelde-, Einbruchmelde- sowie Gaslöschanlagen

Bereitschaftsdienst

Einsatzgebiet vorwiegend Steiermark

Ihre Stärken sind:

Elektro- oder nachrichtentechnische Ausbildung

Führerschein B

Selbständige Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Wir bieten:

einen krisensicheren Arbeitsplatz

Gleitzeit

38,5 Stunden/Woche

dienstfreie Fenstertage

Dienstfahrzeug

regelmäßige interne Aus- und Weiterbildung

ein ambitioniertes Team

Tätigkeit in einem stabilen, erfolgreichen Familienunternehmen

Das Bruttomonatsgehalt richtet sich nach dem Kollektivvertrag Metall Gewerbe. Die Gehaltsmöglichkeit liegt zwischen € 2.212,44 und € 2.800,00 je nach Qualifikation und Vordienstzeiten.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie gerne in unserem ambitionierten Team arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an die

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau GmbH

Frau Martina Hofmann

martina.hofmann@lst.at

www.laborstrauss.com