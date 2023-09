Mit unserem neuen Produktionsstandort in Krems an der Donau wollen wir ein Anbieter innovativer Impfstofe und Immuntherapien für den Schutz und die Behandlung von Nutz- und Heimtieren sein. Mit dem weiteren Ausbau unserer biotechnologischen Anlagen hat sich unser Unternehmen zum Ziel gesetzt, ein bedeutender Arbeitgeber in Niederösterreich zu sein, der in den verschiedensten Funktionen attraktive Karrieremöglichkeiten in einem modernen und sicheren Arbeitsumfeld bietet.

Für diesen Standort in Krems suchen wir eine/n erfahrenen:

Techniker Wartung und Instandhaltung (m/w/d)

Bereich Blend & Fill, Vollzeit, ab sofort

Aufgabenbereich:

Betreuung, Instandhaltungs- und Störungsmanagement von Produktionanlagen im Bereich von Blend & Fill

Koordination von Kalibrierungstätigkeiten sowie Durchführung von vorbeugenden Wartungs- und Inspektionsarbeiten

Durchführung von Reparaturen

Führung der Anlagendokumentation und Änderungsmanagement im GMP Umfeld

Betreuung von externen Fachfrmen

Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen und technischen Vorschriften, sowie konzerninterner Vorgaben und Regelungen

Mitarbeit bei der Konzeptionierung, Kommissionierung

Schichtbetrieb und Qualifzierung von Anlagen und Geräten

Anforderungen:

Abgeschlossene technische Fachausbildung (Elektro, HKLS, Schlosser, Mechaniker oder HTL)

Berufserfahrung im Bereich Pharma- oder Lebensmittel-Produktion

Sehr gute MS-Office Kenntnisse sowie grundlegende GMP-Kenntnisse wünschenswert

Deutsch-Kenntnisse (in Wort und Schrift) und Englisch-Kenntnisse (von Vorteil)

Vorausschauende Herangehensweise

Verantwortungsvolles selbständiges Arbeiten

Genauigkeit und Zuverlässigkeit

Flexibilität und Teamfähigkeit

Das bieten wir Ihnen:

Einzigartige Möglichkeit zur Mitarbeit am Aufbau eines modernen „State-of-the-Art“ Produktionsbetriebes

Spannendes und herausforderndes Arbeitsfeld in einer neuen,

Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem international agierenden Unternehmen wachsenden Organisation

Mitarbeit in einem professionellen, ambitionierten und hoch motivierten Team

Gute Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und einer wertschätzenden positiven Arbeitsumgebung

Attraktive Sozialleistungen

Bezahlte Elternzeit für Mütter und Väter im Ausmaß von 12 Wochen

Unterstützte Kantine

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position beträgt EUR 43.549 brutto pro Jahr. Abhängig von Qualifkationsprofl und Berufserfahrung des erfolgreichen Kandidaten ist die Bereitschaft zu Überzahlung gegeben.

Über uns …

Wir sind in den USA und Kanada als Merck & Co., Inc., Rahway, New Jersey, USA und überall sonst als MSD bekannt. Seit mehr als einem Jahrhundert forschen wir zugunsten des Lebens und arbeiten an der Entwicklung von Medikamenten und Impfstofen für viele der herausforderndsten Krankheiten der Welt. Unser Unternehmen steht nach wie vor an der Spitze der Forschung. Es liefert innovative Gesundheitslösungen und verbessert die Prävention und Behandlung von Krankheiten, die Menschen und Tiere weltweit gefährden.

Unsere idealen Mitarbeiter ...

Stellen Sie sich vor, Sie stehen morgens für eine so wichtige Aufgabe auf, wie dabei zu helfen, Leben auf der ganzen Welt zu retten und zu verbessern. Hier haben Sie diese Möglichkeit. Sie können Ihr Einfühlungsvermögen, Ihre Kreativität, Ihr digitales Können oder Ihr wissenschaftliches Genie in Zusammenarbeit mit einer vielfältigen Gruppe von Kollegen einsetzen, die unzähligen Menschen, die mit einigen der schwierigsten Krankheiten unserer Zeit kämpfen, nachgehen und ihnen Hofnung bringen. Unser Team entwickelt sich ständig weiter. Wenn Sie also zu den intellektuell Neugierigen gehören, schließen Sie sich uns an – und beginnen Sie noch heute, etwas zu bewirken. Wir sind stolz darauf, ein Unternehmen zu sein, das auf den Werten seiner vielfältigen, talentierten und engagierten Mitarbeiter aufbaut. Der schnellste Weg innovative Entwicklungen voranzutreiben ist.

Bewerbung unter:

https://jobs.msd.com/gb/en/job/R235284/Techniker-Wartung-und-Instandhaltung-m-w-d