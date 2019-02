Unser Kunde, ein international agierendes Produktionsunternehmen, welches Lösungen im landwirtschaftlichen Sektor produziert und vertreibt, sucht ab sofort eine engagierte Führungskraft für den Standort im Bezirk Tulln!

Technische/r Leiter/in (m/w)

Produktionsumfeld

Ihre Aufgaben:

Verantwortung für die laufende Instandhaltung, das Facility- sowie Investitionsmanagement

Laufende Optimierung aller technischen Anlagen

Führungsverantwortung sowie Weiterentwicklung des technischen Teams

Konzeption und Planung technischer Neuinvestitionen, Umbauten bzw. Anlagenoptimierungen

Enge Zusammenarbeit mit den internen Fachabteilungen sowie externen Firmen, Behörden und Prüfstellen

Ihr Profil:

Abgeschlossene technische Ausbildung, mind. auf Maturaniveau (HTL, FH, Uni)

Erfahrung in einer Führungsposition, vorzugsweise im industriellen Bereich oder Projektmanagement

Gute MS-Office und AutoCAD Kenntnisse

Sehr gute und verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Dynamische, genaue und verlässliche Persönlichkeit

Team- und lösungsorientierte Arbeitsweise

Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Überzeugungsfähigkeit und eigenständiges Handeln

Geboten wird ein abwechslungsreicher Aufgabenbereich, eine 38h Woche in einem kollegialem Umfeld sowie eine fundierte Einarbeitung, Aus- und Weiterbildung. Das Bruttojahresgehalt für diese Position beläuft sich ab € 44.000,-. Je nach Erfahrung und Qualifikation besteht die Bereitschaft zur Überzahlung. Wenn Sie an dieser herausfordernden Position Interesse haben, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung (Lebenslauf mit Foto, Anschreiben, Dienstzeugnisse) unter der Kennnummer 73.226 bevorzugt über unser ISG-Karriereportal oder per eMail.

ISG Personalmanagement GmbH

A-1020 Wien, Rustenschacherallee 38

Mag. Silvia Karnitsch, T: +43 1 512 35 05-21

eMail: bewerbung.karnitsch@isg.com