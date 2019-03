Technischer Berater Objekte m/w

für Betreuung Key Accounts und Großprojekte

im Großraum Wien

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit, die es versteht, unsere Installateure und Anlagenbauer von unseren Produkten zu überzeugen.

HAUPTAUFGABEN

Sie begeistern Installateure und Anlagenbauer von unseren Produkten und Systemen. Durch überzeugende Präsentation unserer Produktvorteile - in kaufmännischer und technischer Hinsicht sorgen Sie dafür, dass Ihre Kunden unsere Produkte in konkreten Bauvorhaben selbstständig einsetzen. Durch Vorbereitung und Durchführung von Kundenveranstaltungen pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen und gewinnen neue Kunden und Projekte hinzu.

PROFIL

Sie sind Installateur/in (bevorzugt Meister/in) oder Absolvent/in der HTL Haustechnik. Außendiensterfahrung und fundiertes Fachwissen im Bereich Haus-/Versorgungstechnik erleichtern Ihnen den Einstieg bei uns. Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office, Kenntnisse CRM Systemen sind von Vorteil. Zu Ihren persönlichen Stärken zählen Ihre überzeugende Kommunikation, Verhandlungsgeschick und kundenorientiertes Denken.

BEWERBUNG

Nach einer umfassenden Einschulung erwartet Sie eine spannende Aufgabe in einem erfolgreichen Konzernumfeld, laufende Aus- und Weiterbildung und ein Firmenwagen mit Privatnutzung. Das Jahresbruttogehalt gemäß Kollektivvertrag beträgt € 40.824-. Eine Überzahlung ist für diese Position vorgesehen und abhängig von facheinschlägiger Berufserfahrung und Qualifikation. Wir bieten Ihnen die Perspektiven eines erfolgreichen Unternehmens und ein äußerst vielfältiges Aufgabengebiet. Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung.

KONTAKT

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG

Frau Sonja Lahner

T: +43 2742 401 1003

