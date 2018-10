Technischer Leiter für Elektroinstallationen, Smart Home und Strom im Raum Ybbs (m/w)

wüsterstrom ist ein spannendes Unternehmen für Wasserkraft, Elektroinstallationen, Smart Home und Stromhandel. Bereits in der fünften Generation geführt, sammeln sich 120 Jahre Wissen in der Stromerzeugung, Elektrotechnik, und Energieverteilung über das firmeneigene Netz. Die jahrzehntelange Erfahrung und die regelmäßigen Erweiterungen von Fachkenntnissen haben es zu einem österreichweit gefragten Elektrotechnikunternehmen für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie gemacht. Durch die Weiterentwicklung im Bereich Smart Home und die eigene Stromerzeugung mittels Wasserkraft und Photovoltaikanalage ist wüsterstrom zu einem starken Partner seiner Kunden geworden. Zur Unterstützung der Geschäftsführung und der Weiterentwicklung im technischen Bereich wird eine zukunftsorientierte Persönlichkeit mit fachlichem Zug gesucht.

Wir wenden uns an bereits erfahrene technische Leiter oder Persönlichkeiten, die möglicherweise in ihrer aktuellen Anstellung einen Schritt davor sind und in ihrer Entwicklung nicht weiter kommen. Sie sind ein Teamplayer, der an Lösungen interessiert ist und gerne mit Menschen arbeitet, der durch Ihr Engagement und Produktivität überzeugen.

Es erwarten Sie abwechslungsreiche Projekte - jedes ist für sich individuell und einzigartig. Dabei werden Sie ein Unternehmen vorfinden, das einen sicheren Arbeitsplatz bietet, zukunftsorientiert denkt und im digitalen Bereich sich laufend weiter entwickelt. Jeder Mitarbeiter wird “gesehen” und Kollegialität sowie das Miteinander ist von großer Bedeutung - ein sympathisches Unternehmen im Raum Ybbs, wo Grillen und gemeinsame Ausflüge an der Tagesordnung stehen. Dotierung: Jahresbruttofixeinkommen ab EUR 60.000 p.a. je nach Qualifikation und Erfahrung ist eine marktkonforme Überbezahlung sowie ein Firmenwagen vorgesehen.

Zu Ihrem attraktiven Aufgabengebiet zählt

Führung und Motivation von direkt zwei Projektleitern in der Elektroinstallation und indirekt 7 Mitarbeitern im Wasserkraftwerk

Laufende Projekt- und Ressourcenplanung in Abstimmung mit der Geschäftsführung

Eigenverantwortliche Termin-, Qualitäts- und Kostenkontrolle der Projekte bei einem Umsatzvolumen von bis zu EUR 400.000

Mitarbeit im Netzausbau Strom und Netzsicherheit

Verantwortung Abnahme und Kontrolle der Anlagen- und Prüfberichte

Durchführung von Fehleranalysen und dementsprechenden Maßnahmensetzungen

Für diese spannende Position bringen Sie mit

Technisches Studium, HTL oder Lehre - das elektrotechnische Wissen ist relevant

Erfahrung als technischer Leiter oder eine ähnlichen Position im Bereich der Elektroinstallation

Gute Kenntnisse in der Elektroinstallation verschiedener Projektgrößen

Methodenkompetenz im Projektcontrolling und der Qualitätssicherung

Hohes Maß an technischem Verständnis und wirtschaftlichem Verantwortungsbewusstsein

Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen und analytische Kompetenz

Interesse an Themen wie Smart Home, technischen Trends und zukunftsorientiertes Arbeiten

