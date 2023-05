Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der großen Windstromproduzenten in Österreich. Als innovatives und wachstumsorientiertes Unternehmen sind wir im Zukunftsmarkt erneuerbarer Energien tätig. Wir entwickeln und betreiben Windenergie- und Photovoltaikanlagen in Österreich sowie in ausgewählten europäischen Märkten. Wir leisten einen entscheidenden Beitrag zum Schutz des Klimas und für eine lebenswerte Welt für kommende Generationen.

Wir schaffen Werte für Mensch und Umwelt.

Zur Unterstützung unserer Projektentwicklungs-Abteilung suchen wir für unser Headquarter in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) oder für unser Büro in Salzburg-Stadt zum ehestmöglichen Eintritt folgende Position:

Technische*r Zeichner*in

Teilzeit (mind. 30 Wochenstunden) oder Vollzeit

Ihre Aufgaben – gemeinsam etwas bewegen:

Erstellung von Plänen für Photovoltaik- und Windenergie-Projekte mit AutoCAD 2D/3D und GIS

Klärung bautechnischer Anforderungen

Visualisierung bautechnischer Eingriffe in das Gelände

Selbstständige Organisation der erforderlichen Grundlagendaten

Planung der Projektinfrastruktur-Einrichtungen

Bautechnische Schnittstelle zu externen Planungsbüros

Unterstützung des Teams in allen anderen Bereichen der Technischen Planung

Was Sie mitbringen – außer Ihrer Leidenschaft für Erneuerbare:

Erfolgreich abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, Universität oä.) oder abgeschlossene Ausbildung zur/zum technischen (Bau-)Zeichner*in

Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen in AutoCAD 2D/3D (z.B. Civil 3D)

Technisches Know-how und Interesse an erneuerbaren Energien

Strukturiertes und eigenständiges Arbeiten

Verlässlichkeit und Termintreue

Was wir Ihnen bieten – mehr als einen Job mit Sinn:

Verantwortungsvolle Aufgaben mit Gestaltungsmöglichkeit in einem zukunftssicheren Umfeld

Partizipative, vertrauensbasierte und teamorientierte Unternehmenskultur

Modernes Büroumfeld und flexible Arbeitsgestaltung mit Home-Office und Mobile Working

Partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen

Top Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Zahlreiche Mitarbeiter*innen-Benefits wie 4-Tage-Woche, unser Pool an Elektroautos zur Privatnutzung, gratis Lademöglichkeit für private e-Autos, tolle Teamevents, Massage, Energiebonus, Coachings, Gesundheitsmanagement, After-Work-Events, lebensphasenorientierte Arbeitsmodelle und vieles mehr

Das Mindestentgelt für diese Position beträgt EUR 3.100,- brutto pro Monat auf Basis Vollzeitanstellung. In Abhängigkeit von Qualifikation und Erfahrung bieten wir eine marktkonforme Überzahlung.

Wir freuen uns über Ihre Online-Bewerbung:

www.wksimonsfeld.at/karriere