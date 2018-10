Asma: Great Place to Work.

Ein Top-Arbeitgeber zeichnet sich durch zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Eine besondere Anerkennung konnte das Führungsteam der Firma asma aus Weitra vergangenes Jahr entgegen nehmen: Als einziger Waldviertler Betrieb wurde das Unternehmen von „Great Place to Work“ als Preisträger geehrt (wie bei der Zertifizierung von „Familie & Beruf“ in der Sparte Produktion). „Ein ‚Great Place to Work‘ ist ein Arbeitsplatz, an dem man einander vertraut, die Zusammenarbeit Freude und das Ergebnis stolz macht“, bringt Robert Levering als Mitbegründer den rundgedanken der weltweiten Organisation auf den Punkt.

Wir haben nun mehrere Personen quer durch die verschiedensten Berufsfelder befragt, weshalb sie gerne bei asma arbeiten:

„Der wertschätzende Umgang mit den Mitarbeitern ist mitunter ein Grund, warum ich seit vielen Jahren gerne bei asma arbeite.“

Nicole Decker, Vertrieb

„Das große Vertrauen, das uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegengebracht wird, ist sehr motivierend und lässt viel Freiraum für neue Ideen. Durch die modernste EDV-Ausstattung und die freundlichen Arbeitsplätze wird das tagtägliche Arbeiten zur Freude.“

Marina Weiß und Adele Brandeis, EDV

„Durch die abwechslungsreiche Tätigkeit und das selbstständige Finden von Lösungen wird man ständig gefordert.“

Jakob Schuster, Formenbau

„Wegen den netten Kollegen, dem familiären Betriebsklima. Mein Aufgabenbereich macht mir Spaß und ich habe nicht weit zum Arbeitsplatz.“

Renate Göschl, Administration

„Flexible Einteilung meiner Arbeit und Arbeitszeit.“

Jürgen Kettinger, Auftragsbearbeitung

„Modern, flexibel und innovativ! Die Philosophie von asma, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in vielen Bereichen mitsprechen zu lassen, finde ich besonders gut.“

DI Hannes Fuger, Anlagenbau

„Asma ist ein aufstrebendes Unternehmen mit familiärem Betriebsklima und ausgeprägtem Innovationsgeist.“

Mag. Eva Göschl, Buchhaltung

„Ich arbeite gerne bei asma, weil er ein familienfreundlicher Betrieb mit einem sehr guten Betriebsklima ist. Die Arbeit mit Jugendlichen bedeutet für mich als Lehrlingsausbilder laufend neue Herausforderungen. Die Arbeit ist abwechslungsreich und interessant.“ Josef Schnabl, Lehrlingsausbildner

„Eigenständiges Arbeiten, umfangreiche Weiterbildungsprogramme und Kollegen, mit denen man sich auch nach Feierabend gerne trifft, sind nur wenige der vielen Gründe, weshalb ich gerne in unserem Unternehmen tätig bin.“ Marlene Langgutt, Qualitätssicherung