Urlaub, ein paar Tage Auszeit vom Alltag, die schönste Zeit im Jahre – und das Hotel Sole-Felsen-Bad in Gmünd beschert seinen Gästen eine angenehme Wohlfühlzeit.

Seite an Seite mit dem beliebten Sole-Felsen-Bad wächst auch das Hotel, gemeinsam werden bereits mehr als 180 Mitarbeiter in verschiedensten Berufen beschäftigt. In jeder Abteilung ist ein junges, motiviertes Team um das Wohl der Gäste bemüht. Freundschaftlicher Umgang miteinander wird gelebt, jeder steht für den Anderen ein. Das Hotel entwickelt sich laufend weiter, bindet dabei auch die Mitarbeiter intensiv ein und bietet diesen auch Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung an.

Derzeit wird das Team in den Abteilungen Küche, Service und Rezeption aufgestockt. Das erwartet dich…

Rezeption. Freundliche Mitarbeiter an der Rezeption, die den Gast bei seiner Ankunft herzlich empfangen und sich bei der Abreise nach der Zufriedenheit mit dem Aufenthalt informieren, sind eine Visitenkarte für das gesamte Haus. Du bist verantwortlich für alle anfallenden Rezeptions- und Reservierungsarbeiten, das Erstellen von Angeboten und Reservierungsbestätigungen, Check-In/Check-Out und die Betreuung der Gäste vor Ort.

Service. Du bist im Team verantwortlich für den reibungslosen Ablauf im „Chef de Rang“-System und selbständiges Erledigen diverser Hintergrundarbeiten.

Küche. Du bist im Team verantwortlich für sämtliche Abläufe an dem dir zugewiesenen Arbeitsplatz inklusive

Mise-en-Place-Arbeiten.

Mehr Infos dazu: www.hotel-sole-felsen-bad.at/karriere.html