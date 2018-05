Möchten Sie mit und für Menschen arbeiten? Lässt Sie ein klassischer Bürojob kalt? Dann ist der Beruf des für Sie bestens geeignet. Masseure werden vielerorts benötigt: Im Tourismus, zur Gesundheitsvorsorge ebenso wie im Krankenhaus oder in einem Rehazentrum.

Die Zauner-Dungl Gesundheitsakademie hat sich darauf spezialisiert, ihre SchülerInnen auf diese sehr unterschiedlichen Berufswelten vorzubereiten. Die klassische Massage, die Bindegewebsmassage oder die Elektro- und Balneotherapie sowie die Basismobilisation gehören ebenso zu den Lehrinhalten wie chinesische Massagetechniken. Allen, die sich anschließend spezialisieren möchten, steht eine Vielfalt an Ausbildungen wie jene an der Fachhochschule für Physiotherapie bis zum Lehrgang für akademische Gesundheitspflege an der Donau Universität in Krems offen.

Schauen Sie einfach rein in die Gesundheitsakademie und besuchen Sie uns an einem kostenfreien und unverbindlichen Schnuppertag, der Einblick in den Schulalltag, Beispiele aus der Praxis, Infos über den Beruf des Masseurs & die Biotrainerausbildung, sowie alle Infos für den Weg in die Selbständigkeit bietet.

Zauner-Dungl Gesundheitsakademie

Schillerstraße 163

3571 Gars/Kamp

Telefon 0664/1288778

E-mail: heilmasseur@zdga.at

Weitere Infos: www.zdga.at