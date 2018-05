Die Kraft des Teams ist stärker als die Summe der einzelnen Mitarbeiter! Daher setzen sich im Moorheilbad Harbach, im Herz-Kreislauf- Zentrum Groß Gerungs und im Lebens.Resort Ottenschlag die Mitarbeiter und Führungskräfte gemeinsam für eine gute Zusammenarbeit und ein angenehmes Betriebsklima ein – um für die Gäste und Patienten mit vollem Einsatz da sein zu können.

Erfolgreicher Start für neue Mitarbeiter

Nicht nur die Gäste werden bei ihrer Ankunft in einem der drei Gesundheitsbetriebe herzlich willkommen geheißen, sondern auch die neuen Mitarbeiter.

Um einen erfolgreichen Start in den neuen Job zu gewährleisten, werden diese in der Einarbeitungsphase mit verschiedensten Maßnahmen von der Eintrittsmappe über einen Einschulungsplan bis zu Schulungen unterstützt.

In mehr als 30 Berufen für den Menschen da sein.

Umfangreiche Aus- und Weiterbildung

In den drei Betrieben wird auf laufende Weiterbildung gesetzt. In regelmäßigen Mitarbeitergesprächen werden mit Vorgesetzten Entwicklungsmöglichkeiten, Verbesserungspotenziale und Schulungswünsche besprochen.

In Therapie, Pflege und Gastronomie werden zudem Pflichtpraktikumsstellen angeboten, um den in Ausbildung Stehenden einen guten Einblick in die Praxis zu gewähren. Auf eine fundierte Ausbildung wird jedenfalls sehr großer Wert gelegt. In der Gastronomie bilden die Betriebe daher auch selbst Lehrlinge in den Berufen Koch, Gastronomiefachkraft, Restaurantfachkraft und Konditor aus.

Das eigens entwickelte Lehrlingsschulungsprogramm vertieft dabei nicht nur das fachliche Wissen der Lehrlinge, sondern fördert auch deren Eigenverantwortung und persönliche Entwicklung.

Den Gesundheitsbetrieben ist die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter ein besonders großes Anliegen. In Arbeitskreisen werden immer wieder Maßnahmen gesetzt – mit dem Ziel, Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu verbessern.

Vielfältige Angebote für Mitarbeiter

Das Moorheilbad Harbach, das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs und das Lebens.Resort Ottenschlag nehmen ihre Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst und wollen, dass die Mitarbeiter in ihren abwechslungsreichen, oft auch fordernden Jobs möglichst optimale Rahmenbedingungen vorfinden. Das soll durch zahlreiche Angebote und Vergünstigungen unterstützt werden, zum Beispiel Veranstaltungen und Ausflüge für Mitarbeiter, eine eigene Mitarbeiter-Zeitung, frisch gekochtes Mittagessen, gratis Nutzung von Hallenbad & Sauna und vielem mehr.

Über die Häuser, Jobs und Angebote für Mitarbeiter informiert die gemeinsame Job-Plattform: www.xund-jobs.at