Die Firma APPEL ist wie eine große Familie. Dieses Erfolgsrezept hat uns in 70 Jahren zu dem gemacht, was wir heute sind, und wird auch in Zukunft unser oberstes Gebot sein. Von diesem Leitfaden motiviert, begleiten Sie 180 Mitarbeiter von der Beratung bis zur Fertigstellung. Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter garantiert eine hohe Fachkompetenz in allen Bereichen.

Bei der Auswahl unserer Produkte legen wir Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere hauseigenen Gebäude- und Installationstechniker, Fliesenleger und Elektriker sorgen für die fachgerechte Montage. Wir gehen freundlich, offen, ehrlich und respektvoll miteinander um. Durch offene Kommunikation schaffen wir Klarheit für unsere gemeinsame Arbeit. Fairness ist die Basis für die gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden.