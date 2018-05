Rund 290 Mitarbeiter leisten bei HARTL HAUS ihren Beitrag, Fertighäuser und Möbel am Waldviertler Standort zu fertigen. Höchste Qualität vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt ist das oberste Credo. Diese Qualität ist nur mit gut ausgebildeten Fachkräften umsetzbar.

So vielfältig und individuell wie sich die Häuser präsentieren, so vielfältig zeigen sich auch die Berufsfelder bei HARTL HAUS. Technische Zeichner, IT-Administratoren, Buchhalter, Verkaufsberater, Planungstechniker, Ausstattungsberater, Zimmerer, Fertighausbauer, Möbeltischler, Montagefacharbeiter, Büroassistenten, Marketingexperten und viele mehr sind Teil des Teams, in dem jeder seinen Anteil an den 300 gefertigten Häusern pro Jahr leistet. Bei dieser Vielzahl an Mitarbeitern treffen die unterschiedlichsten Personen mit verschiedenen Bedürfnissen aufeinander. HARTL HAUS ist bemüht, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, Karenzvarianten und familienfreundlichen Betriebsurlauben ein gutes Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter zu schaffen. Viele Mitarbeiter nutzen die Möglichkeit, ihre Ausbildung zu vertiefen oder auch neue Tätigkeitsfelder anzustreben. HARTL HAUS unterstützt diese Bereitschaft mit individuellen Lösungen wie zum Beispiel Bildungskarenz, Kostenbeteiligung und persönlicher Unterstützung.