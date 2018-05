Sie sind seit April als Personalleitung bei der Stark GmbH. Was hat Ihnen an der ausgeschriebenen Stelle gefallen?

Edith Sagaster: Mir haben besonders die Vielfältigkeit und das breite Aufgabenfeld des Jobangebots gefallen. Da im „Waldviertler Recyclingpark“ nicht nur die Stark GmbH ihren Sitz hat, sondern auch der Eisenfachmarkt Eisen Stark. Weiters zählen noch das Smart Motel in Gars am Kamp und die sauber+stark GmbH in Waidhofen/Thaya zur Unternehmensgruppe. Buchhaltung und Personelles aller Unternehmensteile werden in Irnfritz erledigt und das macht es für mich erst richtig interessant, in unterschiedlichen Berufsbranchen tätig zu sein.

Das heißt, Sie suchen für unterschiedliche Unternehmen Mitarbeiter?

Sagaster: Ja, vom Motel bis zum Entsorgungsfachbetrieb.

Was ist Ihrer Meinung nach besonders an der Stark GmbH?

Sagaster: Ich finde es besonders schön, dass alle erwähnten Unternehmen sehr familiär geführt werden. Es zählen die Ideen und Verbesserungsvorschläge eines jeden Mitarbeiters. Die Unternehmenskultur legt nicht nur großen Wert auf Mitarbeiter und deren Sicherheit, sondern natürlich auf die optimale Ausstattung der Arbeitsplätze. Meiner Meinung nach ist es ein Luxus, dass den Mitarbeitern ein warmes Mittagessen angeboten wird. Außerdem findet alle zwei Jahre ein Betriebsausflug statt und jährlich eine tolle Weihnachtsfeier. Selbstverständlich erhalten alle Mitarbeiter eine entsprechende Arbeitskleidung. Eine herzliche und offene Willkommenskultur macht den Einstieg bei einem neuen Arbeitgeber zur Freude.

Wo sehen Sie die Herausforderungen Ihrer neuen Tätigkeit?

Sagaster: Wenn Unternehmen breit aufgestellt sind, gibt es in jeder Hinsicht viele Herausforderungen. Das bedeutet dann für mich unterschiedlichste Tätigkeiten und vielleicht die eine oder andere neue Aufgabe. Als Personalleiterin muss ich einen guten Einblick und entsprechenden Überblick in den verschiedensten Arbeitsbereichen haben, um die richtigen Mitarbeiter, zur richtigen Zeit, am richtigen Platz zur Verfügung zu stellen.

Welche Mitarbeiter suchen Sie im Moment?

Sagaster: Alle unsere Stellen sind auf Online-Plattformen ausgeschrieben. Im Moment suchen wir wieder verstärkt Mitarbeiter für die Demontage, Lkw-Fahrer und Reinigungskräfte für die Standorte Irnfritz und Gars.