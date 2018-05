Das Handelshaus Kiennast in Gars am Kamp, das nunmehr bereits in der 9. Familiengeneration geführt wird, kann eine tolle Geschäfts- und Umsatzentwicklung aufweisen:

So wurde im Jahr 2017 ein Umsatz in der Höhe von 88,2 Mio. Euro erzielt und mit einem Wachstum von 9,5% das umsatzstärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte verzeichnet.

Die Geschäftstätigkeit umfasst die Handelspartnerschaft mit 140 Nah & Frisch-Kaufleuten, die Belieferung von 2.000 Gastronomiebetrieben, Hotels, Großküchen und Cateringbetrieben mit der Marke Eurogast, die Betreuung von 250 Tankstellen-Shops, Kiosken und Convenience Stores unter der Marke Shop Top Service sowie das Kaufhaus in Gars am Kamp, das rund 1.700 Kunden täglich mit attraktiven Produkt- und Serviceleistungen auf seinen großzügigen Verkaufsflächen bedient.

Die Geschäftsführer Julius Kiennast und Alexander Kiennast: „Wir freuen uns, dass wir aufgrund des starken Umsatzwachstums und der weiteren Expansion unseres Unternehmens die Mitarbeiteranzahl aufstocken können, die derzeit bei 290 liegt. Wir suchen daher engagierte Mitarbeiter, vom Lagermitarbeiter bis zum Gruppenleiter speziell für unser Logistikzentrum in Gars am Kamp.“

Nähere Infos finden Sie unter www.kiennast.at.