SWIETELSKY ist ein internationales Bauunternehmen. Rund 10.000 Mitarbeiter erwirtschaften jährlich mehr als 2,3 Milliarden Euro. Seit 80 Jahren wächst das Unternehmen stetig und ist nach wie vor in Familienbesitz. Heute bietet man das gesamte Leistungsspektrum am Bau. In den 80 Jahren des Bestehens hat SWIETELSKY einen guten Ruf als stabiler Arbeitgeber erworben. Die Bezahlung am Bau ist überdurchschnittlich gut, die Perspektiven vielversprechend. Besonderen Wert legt man auf eine Unternehmenskultur, die Zusammenhalt und Vertrauen in den Mittelpunkt stellt. SWIETELSKY soll sich für seine Mitarbeiter/-innen anfühlen wie eine große Familie. Mit einem dichten Netz eigenständiger Filialen ist man in ganz Österreich vertreten, so auch im Waldviertel.

SWIETELSKY baut auf das Waldviertel

Infolge der Insolvenz von ALPINE im Jahr 2013 sprang SWIETELSKY ein und sicherte damit 150 Arbeitsplätze in der Region. Neben dem Erhalt dieser wertvollen Arbeitsplätze konnte durch das Engagement von SWIETELSKY auch eine reibungslose Fortsetzung der in Bau befindlichen Projekte sichergestellt werden. Der Standort in Horn entwickelte sich zu einem Strategie- und Verwaltungszentrum der SWIETELSKY-Filiale „Hochbau Ost“, die auch über weitere Standorte in Wien, Mistelbach und Nussdorf ob der Traisen verfügt. Aktuell wird an den drei Standorten mit 250 Mitarbeitern ein Jahresumsatz von über 80 Mio. Euro erwirtschaftet.

Viel länger als im Hochbau ist man im Waldviertel bereits im Tiefbau tätig. Seit 40 Jahren betreibt SWIETELSKY in Zwettl eine Filiale sowie eine eigene Beton- und Asphaltmischanlage, die mittlerweile mit 130 Mitarbeitern rund 25 Mio. Euro Umsatz erwirtschaftet. Für die weitere erfolgreiche Entwicklung sucht man Verstärkung im Tiefbau wie auch im Hochbau. Technisches Personal, gewerbliches Personal sowie Lehrstelleninteressierte richten ihre Bewerbung an karriere@swietelsky.at oder suchen online nach offenen Stellen unter www.wir-swietelskys.at.