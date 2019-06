Freundliche Kellner/in für 30 Std/ Wo ab 15.6.19 gesucht. Mo, Mi, Arbeitszeiten: Do, Fr 11 - 18 Uhr, jeden 2. Sonntag 11 - 15 Uhr, Entlohnung € 1.400,-- . Bewerbung bitte per E-Mail an zhof@gmx.at.