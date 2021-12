Gastgeber/in Seehof

Donnerskirchen, Vollzeit 40h/Woche

Das erwartet Sie:

Repräsentation des Bio-Landguts am Seehof in Donnerskirchen

Aktive Unterstützung als Gastgeber/in bei der Gästebetreuung sowie beim Gästeempfang

Konzeptionierung, Planung, Budgetierung, Umsetzung und/oder Betreuung von internen und externen Führungen sowie div. Veranstaltungen am Bio-Landgut Esterhazy

Erschließung neuer Zielgruppen, Erarbeitung von Angebotspaketen sowie Mitarbeit bei der Produkt- und Preisgestaltung

Enge Abstimmung und Kommunikation mit internen Abteilungen/Schnittstellen

Bewerbung und Vermarktung unseres Führungsprogramms und der örtlichen Veranstaltungen über traditionelle sowie neue Medien in Zusammenarbeit mit internen und externen Marketing- und Kommunikationspartnern/innen

Das bringen Sie mit:

Kommunikations- und Organisationsstärke, Belastbarkeit und Durchsetzungsfähigkeit

Berufserfahrung im Verkauf und in der Organisation sowie in der Abwicklung von Führungen bzw. Veranstaltungen

Ausbildung in der Gastronomie und/oder Marketing-/ Eventmanagement von Vorteil

Affinität und Verständnis für die biologische Landwirtschaft und daraus erzeugte Produkte

Hohe Motivation, selbständige Arbeitsweise und betriebswirtschaftliches Denken

Freude und Interesse an der Anwendung/Nutzung neuer Medien

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Gute Deutsch und Englisch Kenntnisse

Über uns:

PANNATURA ist ein national und international agierender Teilbetrieb der Esterhazy Gruppe und im Bereich Forst-, Landwirtschaft und Naturschutz tätig. Unser Ziel und Anspruch ist es, Natur und Wirtschaft sorgsam in Einklang zu bringen, sei es im Wald, am Feld oder am See.

Langfristiges Denken, traditionelle Verantwortung und innovatives Handeln prägen die moderne Unternehmenspolitik. Ausgehend von einer nachhaltigen Eigenbewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bietet PANNATURA auch umfassende Dienstleistungen an. Die Bandbreite ist dabei vielfältig, durch die kürzliche Inbetriebnahme einer modernen Fleischmanufaktur besteht neben klassischen Agrarprodukten wie Mehl, Öle, Eier seit kurzem ein Schwerpunkt im Bereich Wild und Biorindfleisch.

Die Bio-Landwirtschaft nimmt eine bedeutende Rolle ein. Wir sind einer der größten österreichischen Biolandwirte und das bereits seit beinahe zwei Jahrzehnten. Unsere Flächen befinden sich in ökologisch sensiblen Gebieten im Großraum des Neusiedler Sees.

Unser Angebot:

Sie möchten sich fachlich und persönlich weiterentwickeln? Dann bieten wir Ihnen ein abwechslungsreiches, innovatives und eigenverantwortliches Aufgabengebiet mit Entwicklungspotenzial. Für diese Position ist ein monatliches Bruttomindestgehalt ab EUR 2.300,00 abhängig von Ihrer beruflichen Qualifikation und Erfahrung vorgesehen. Eine Überzahlung ist möglich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen

Esterhazy Betriebe GmbH

Esterhazyplatz 5

7000 Eisenstadt

Frau Mag. (FH) Kerstin Schmitl-Ohr

+43 2682 63004 134

esterhazy.at/job304490