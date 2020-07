Wir erweitern unser Team und suchen ab sofort einen Lehrling zum Koch (w/m) (Ausbildungsdauer 3 Jahre).

Du möchtest eine interessante Lehre in der Gastronomie machen, die dein Engagement erfordert und dir Spaß macht? Am besten in einem erfolgreichen Unternehmen in deiner Region mit tollen Zukunftschancen? – Perfekt, dann bewirb dich bei uns.

Wir sind ein privat geführtes Rehabilitationszentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und legen im Rahmen der Lehrlingsausbildung großen Wert auf ein Lehrlingskonzept, bei welchem du neben fachlichen Ausbildungsinhalten auch dein Auftreten und deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst und so zu einer selbstbewussten, hoch qualifizierten Fachkraft heranwächst.

Dein Profil:

Interesse an der Gastronomie/Hotellerie

Freude am Kochen

freundliches Auftreten

sehr gutes Allgemeinwissen

Kreativität

Hygienebewusstsein

Kontaktfreude

Geschicklichkeit

Unser Angebot:

TOP-Ausbildung in einem der größten Unternehmen der Region

Arbeitszeiten: 5 Tage/Woche

Speziell ausgearbeitetes Lehrlingskonzept

Prämien bei ausgezeichneter Leistung

Möglichkeit der Teilnahme an einem Auslandspraktikum bei hervorragender Leistung

Möglichkeit der Teilnahme bei Lehrlingswettbewerben bei hervorragender Leistung

Vergünstigte Verpflegung im Mitarbeiter-Restaurant

Möglichkeit einer attraktiven Dienstwohnung im Mitarbeiter-Wohnhaus Herz.Quartier

Umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm

Umfangreiches Mitarbeiter-Aktivitäten-Programm

Kostenlose Teilnahme am betrieblichen Gesundheitsförderungsprogramm

„Xund und fit für Mitarbeiter“ Kostenlose Nutzung des Wohlfühlbereichs (Hallenbad, Soft-Sauna, Soft-Dampfbad) sowie des Kardio-Fit-Raums

Für die ausgeschriebene Position erfolgt die Entlohnung nach dem KV Hotel- und Gastgewerbe 1. Lehrjahr € 760,00 Brutto/40 Std.

Achtung: Bitte beachte auf unserer Website (https://www.herz-kreislauf.at/karriere.html) die Informationen über den Nachweis von Impfungen.

Deine Bewerbung:

Bewirb dich gleich online bei uns (https://karriere.herz-kreislauf.at/offene-stellen/job/lehrling-zum-koch-wm) und übermittle uns Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Foto und Zeugnisse. Bei Fragen wende dich an: bewerbung@herz-kreislauf.at