Neben unserer exzellenten Gastronomie schätzen Kunden unseres Hotel-, Tagungs- und Veranstaltungszentrums das erstklassige Umfeld: Das ist technischer und organisatorischer Rundum-Service. Sowie ein weitläufiges Park- und Gartenareal, das auch jede Outdoor-Veranstaltung zu einem Erlebnis macht.

Gemeinsam mit Ihrem Team gewährleisten Sie das tägliche Funktionieren unserer modernen Gebäudetechnik u.a. in den Bereichen Elektrik, Brandschutz, HKLS, Veranstaltungstechnik und Außenanlagen. Dabei kümmern Sie sich insbesondere um die vorbeugende wie die laufende Instandhaltung, um Garantiepläne und Wartungsverträge und um die Koordination von Fremdtechnikern. Mit der technischen Veranstaltungsbetreuung erfüllen Sie zudem eine zentrale Service-Funktion.

Wir erwarten von Ihnen eine gewisse Führungsqualität mit solidem handwerklichem Geschick. Ein Abschluss an einer Werkmeisterschule oder an einer HTL in E-Technik, MB-BT, Landtechnik oder vergleichbares und bereits einige Erfahrung in der Instandhaltung konventioneller und digitaler Technik sehen wir als ideal. Ihren Einsatz – fallweise auch zeitlich flexibel – honorieren wir abhängig von Ihrer Qualifikation ab EUR 3.000,00 brutto monatlich. Bei Bedarf kann eine Wohnmöglichkeit beigestellt werden. Gerne nimmt unser Berater Ihre Bewerbung entgegen:

