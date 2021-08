Die Domäne Wachau ist stets offen für Innovationen und frische Ideen. Wir stehen für elegante und puristische Weine aus den steilen Wachauer Terrassen und den Weingärten entlang der Donau.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen

MITARBEITER EVENTS & VINOTHEK MIT KOCHAUSBILDUNG (m/w/d)

Mit viel Engagement und Freude verantwortest du unsere kulinarischen Projekte (Hauben-Gastköche, Pop-Up-Heurigen, Weinbar) und begeisterst unsere Gäste für die Wachau und ihre Weine in der Vinothek und bei Veranstaltungen.

Was Du für diese Position idealerweise mitbringst:

Erfahrung in der Küche/Gastronomie, Teamorientierung, Interesse für die Wachau und Wein, Freude beim Arbeiten mit Menschen, Kommunikationsfähigkeit, MS-Office- und Englischkenntnisse.

Wenn du gerne in einem dynamischen Team arbeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit ausüben möchtest, in der Menschen und Wein im Mittelpunkt stehen, dann richte deine Bewerbung mit Foto an: office@domaene-wachau.

DOMÄNE WACHAU

3601 Dürnstein 107

Tel. 02711-371-0

office@domaene-wachau.at

www-domaene-wachau.at