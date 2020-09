EatHappy - Fresh. Sushi. Asian – Jeden Tag für unsere Kunden frisch zubereitet!

Unsere Erfolgsgeschichte begann vor 4 Jahren mit der Idee frisches Sushi in den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel zu bringen. Mit derzeit über 30 Shops und über 450 Truhen in Österreich und einem anhaltenden Wachstum europaweit u.a. in Deutschland, Italien, Luxemburg, Rumänien und in Dänemark begeistern wir täglich unsere KundInnen mit bestem und frischestem Sushi, ergänzt durch asiatische Snacks, aufs Neue.

(Erfolgs-)Hungrig. Motiviert. Neugierig. Unterschiedlich. Ehrlich. Dynamisch.

Wir suchen MitarbeiterInnen, die uns mit ihrer Begeisterung und ihrem Tatendrang anstecken. Bei uns wird es nie langweilig, denn Du bist von Anfang an mittendrin und betreust Deine eigenen Aufgabenbereiche. In Deinem Kopf sind sicher viele spannende Ideen, wir wünschen uns, dass du diese bei uns einbringst und damit Deinen Fußabdruck bei uns hinterlässt.

Werde Teil der eathappy Familie und unterstütze uns in unserer neuen Produktionsstätte in Böheimkirchen, Betriebsstraße 19 als

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) in unserer Sushiproduktion

Das könnte Dein nächstes Aufgabengebiet sein:

Zubereitung von handgerolltem Sushi und asiatischen Snacks

Verarbeitung von unseren Rohwaren insbesondere Fisch und Gemüse

Unterstützende Arbeiten in der Produktion wie das Befüllen der Sushi-Schalen mit fertigen Produkten

Zusammenstellen und Abfüllen von verschiedenen Zutaten

Täglicher Arbeitsbeginn ist zwischen 04:00 und 08:00 Uhr

Be- und Entladen von LKW’s, allgemeine Lagertätigkeiten

Wareneingangs- und -ausgangskontrolle

Kommissionierung

Das suchen wir:

Freude an selbstständiger, gewissenhafter und systematischer Arbeit

Erfahrung in der Lebensmittelproduktion sind von Vorteil

Du arbeitest gerne im Team, bist kontaktfreudig und zeigst Einsatzfreude

Kommunikationsvermögen, Zuverlässigkeit und die Liebe zu unserem Produkt

Arbeiten in einer kühlen Umgebung (ca. 7 Grad) macht Dir nichts aus

Führerschein B und ein eigenes Auto, um unsere Produktion zu erreichen

Das möchten wir Dir bieten:

Ein Arbeitsumfeld, welches von Wertschätzung und Ehrlichkeit geprägt ist und Dich jederzeit unterstützt

Die Chance, am Ausbau und der Weiterentwicklung unserer Marke mitzuwirken

Die Möglichkeit, gemeinsam mit uns zu wachsen und sich weiterzuentwickeln

Ein monatliches Mindestgehalt von brutto EUR 1.540,-- (Einstufung lt. KV Gastronomie und Hotellerie)



Denkst Du wie wir?

Wenn Du nun Lust bekommen hast, mit uns zu arbeiten, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins, sowie Deines Gehaltswunsches.

EatHappy To Go Österreich GmbH – z. Hd. Frau Monika Tichy

bewerbung.at@eathappy.com