Unser Kurhaus mit hoher Expertise für Kur, Ernährung und Fasten liegt nur 45 Minuten von Wien entfernt im burgenländ. Seewinkel. Seit der Neueröffnung 2019 definieren wir Kur und Gesundheit mit dem medizinischen Schwerpunkt für Darm & Gesundheit völlig neu - entstaubt, individuell, serviceorientiert. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n

Rezeptionist/in für 30 Wochenstunden

mit Tätigkeitsschwerpunkt Beratung, Verkauf, Reservierung, Check-In/Check-Out, Betreuung unserer Kurgäste sowie Organisations- und Telefontätigkeiten als Schnittstelle im Kurhaus. (Wochenenddienste und Abenddienste bis 21:15 Uhr)

Unsere Anforderung an Sie als Begleitung unserer Kurgäste an der Rezeption:

Wir suchen eigenständige und freundliche MitarbeiterInnen, die durch gute Umgangsformen überzeugen und ein gepflegtes Auftreten an den Tag legen. Sie sind selbstbewusst und haben Freude am Organisieren und dem persönlichen Kontakt - ob am Telefon oder im täglichen Geschehen an der Rezeption. Serviceorientierung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit und Sie sind versiert im Umgang mit dem PC bzw. den gängigen Office-Programmen und setzen die Datenaufbereitung/und -Erfassung sowie das Arbeiten am Telefon routiniert um. Dabei können Sie Ihre Erfahrungen aus der bisherigen Praxis im Team einbringen.

Unser Angebot an Sie:

Wir bieten ein Arbeitsumfeld für Ihre Eigeninitiative und Entfaltung in einem innovativen Kur- bzw. Gesundheitsbetrieb. Außerdem einen langfristigen Arbeitsplatz mit Entwicklungspotential und eine herausfordernde, dynamische Tätigkeit in einem eingespielten Team. Im Kurhaus herrscht ein offenes und beständiges, freundliches Betriebsklima. Ihr Arbeitsplatz ist in einem neuen Haus mit besonderem Ambiente – die Nutzung von bzw. Vergünstigungen bei diversen Hotelleistungen ist möglich.

Für die ausgeschriebene Stelle gilt ein monatliches Mindestbruttogehalt von € 1258,50,- (30 Std.) laut Kollektivvertrag der Gastronomie mit der Bereitschaft zur Überzahlung nach Qualifikation und Erfahrung.

Mehr Infos finden Sie unter www.marienkron.at/job.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit Lebenslauf, Lichtbild, Ausbildungs- und Dienstzeugnissen an die Leitung der Rezeption, Frau Linda Majtara, unter: linda.majtara@marienkron.at

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Kurhaus Marienkron, Birkenallee 2, 7123 Mönchhof

WWW.MARIENKRON.AT