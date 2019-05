Touristischer Leitbetrieb am Rande des Wienerwaldes

Bauhistorisches Ambiente mit exquisitem Restaurant- und Hotelbetrieb und hochkarätigen Kulturprogrammen inmitten weitläufiger Gartenanlagen: Innerhalb weniger Jahre haben wir eine aufwändig revitalisierte Anlage zu einem touristischen Leitbetrieb entwickelt.

Als unser/e künftige/r Sales ManagerIn machen Sie dem Markt unser exklusives Angebot für Tagungen, Seminare oder Events zugänglich, indem Sie proaktiv insbesondere Firmenkunden, Eventagenturen u.dgl.m. besuchen. Sie begleiten Projekte vom Offert über die Planung und Mithilfe bei der Durchführung bis zur professionellen Nachbereitung. Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass Sie die Verfügbarkeit zugesagter Räumlichkeiten und technischer Equipments sowie einer Top-Gastronomie gewährleisten.

Wir erwarten eine abgeschlossene Gastro/Hotel- oder touristische Fachausbildung und kundennahe Erfahrung in der Erbringung touristischer Leistungen ‒ idealerweise Vertriebserfahrung aus dem Segment MICE (Meetings, Incentives, Corporate Events). Mit einem Jahresbruttogehalt ab EUR 40.000,00 zuzüglich lukrativer, erfolgsbezogener Anteile spiegelt die Honorierung den Anspruch unseres Location-Angebotes: in jeder Hinsicht überdurchschnittlich. Eine Unterkunft-Möglichkeit am Dienstort stellen wir bei Bedarf zur Verfügung. Unser Personalberater nimmt Ihre Bewerbung gerne entgegen!

Dr. Mayr et Partners Personal- und Managementberatung GmbH

3100 St. Pölten, Josefstraße 3 | tel +43(2742) 700 31-0

Bewerbung unter: www.drmayr-personal.at/karriereangebote