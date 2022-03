3 Hotels in St. Pölten mit zusammen 630 Betten, 13 Seminar- und Veranstaltungsräumen, Restaurant, Bars, Wellnessbereich und Vielem mehr, müssen auch entsprechend betreut werden. Um unsere Gäste und Kunden nicht nur zu versorgen, sondern immer wieder aufs Neue zu begeistern, brauchen wir genau solche, begeisterte MitarbeiterInnen und suchen daher Verstärkung ab sofort.

Ein sicherer Vollzeit- und Ganzjahres-Arbeitsplatz auch in Pandemie-Zeiten, gut planbare Arbeitszeit und Freizeit, regelmäßig freie Tage an Wochenenden, nette Kollegen, Arbeiten im Team, hohe Qualitätsstandards, charmante Gästebetreuung und bestes Service sind Ihnen wichtig? Dann sind Sie bei uns richtig! Wir bieten professionelles Arbeiten in einem familiär geführten Betrieb, viel Abwechslung und eine Menge spannender Herausforderungen! Finden Sie heraus ob Ihr Platz bei uns gerade frei ist!

Sous Chef

Chef de Partie

Küchenfachkraft

Koch

Chef de Rang

Servicefachkraft

Kellner

Rezeptionsmitarbeiter (auch Quereinsteiger, auch Teilzeit)

Nachtportier (optimal für Studenten, auch Teilzeit)

Service-Aushilfskräfte für Veranstaltungen & Feiern

Wir wenden uns für alle Positionen an Damen und Herren. Entlohnung nach KV – Überzahlung nach Qualifikation und Erfahrung natürlich möglich.

Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte per Email an Direktor Walter Jahn: walter.jahn@cityhotel-dc.at