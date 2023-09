Traditionelle Werte und Innovationsgeist .

Seit mehr als 40 Jahren ist RIEGL erfolgreich am internationalen Vermessungsmarkt tätig. Mit 250 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit – gut 200 in Österreich – haben wir uns einen Namen im 3D-Laserscanning gemacht, einer Technologie, die jetzt mit dem Einzug der Digitalisierung in nahezu alle Lebensbereiche immer mehr an Bedeutung gewinnt.