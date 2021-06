Sportgeräte werden nämlich immer technischer, individualisierter und digitaler: Welches ist der richtige Laufschuh für meinen Laufstil? Mit welcher Bespannung eines Tennisschlägers habe ich den wirkungsvollsten Aufschlag? Und wie sitze ich am besten auf meinem Fahrrad? All das sind Fragen, die nur kompetente Fachkräfte beantworten können. Der Bedarf nach top ausgebildetem Personal ist groß, Lehrlinge werden in ganz Niederösterreich gesucht.

Um diesen Fachkräftemangel aufzulösen wurde ein neuer, in Europa einzigartiger, Lehrberuf ins Leben gerufen: Die Sportgerätefachkraft. Die Lehre hat sowohl einen kaufmännischen als auch einen technischen Schwerpunkt. Lehrlinge erleben die neuesten Trendprodukte als Erste mit. Sie können KundInnen nicht nur fachlich viel technischer beraten, sondern über Service und Einstellungen informieren und durchführen. Ein 360-Grad-Service, den es in dieser Form im Sportfachhandel bis dato noch nicht gab.

In der Praxis heißt das: Fahrräder reparieren und zusammenbauen, Fehleranalysen bei E-Bikes durchführen, Ski-Bindungen montieren oder Fitnessgeräte aufbauen. Von Beginn an lernen die Jugendlichen direkt an Sportgeräten und sind im KundInnenkontakt. Dieser praktische Zugang macht nicht nur Spaß, sondern macht die Lehrlinge in Kürze zu ExpertInnen. Und mit einem akademischen Abschluss – zum Teil sogar berufsbegleitend und ohne Matura – kann sich der Nachwuchs nach der Lehre fit für die Führungsebene machen.

