So vielfältig Waldlands Berufsfelder sind, so unterschiedlich sind auch die MitarbeiterInnen. Der Waldlandhof in Oberwaltenreith ist das Zentrum von Waldland. Die Basis bilden die mittlerweile rund 1000 landwirtschaftlichen Mitgliedsbetriebe.

70 verschiedene Spezialkulturen sowie tierische Alternativen werden in den weitläufigen Betriebsanlagen übernommen, veredelt und überwiegend weltweit vermarktet.

Rund 200 MitarbeiterInnen sind bei Waldland in den unterschiedlichsten Sparten wie Feldberatung, Aufbereitung landwirtschaftlicher Rohstoffe, Technik und Werkstatt, Qualitätssicherung und Labor, Fisch- und Geflügelverarbeitung, Backstube, Küche, Catering und Verkauf tätig. Selbstständiges Arbeiten, Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft, fachliches Können, soziale Kompetenz und Teamfähigkeit zeichnen Waldland MitarbeiterInnen aus – es sind viele Menschen mit Ideen, die tagtäglich Hervorragendes leisten.

Abwechslungsreich und attraktiv

Waldland bietet ein abwechslungsreiches und produktives Arbeitsumfeld mit attraktiven Tätigkeitsbereichen und die Möglichkeit sich selbst einzubringen.

Hier bei Waldland bekommt jeder die Chance Eigeninitiative zu zeigen, Prozesse zu verändern und auch sich selbst stetig weiterzuentwickeln.

Werde Teil des Waldland Teams!

Innovatives und vielfältiges Unternehmen

Abwechslungsreiche Aufgabengebiete

International erfolgreich

Engagiertes, dynamisches und motiviertes Team

Karrieremöglichkeiten

Betriebskantine

Leistungsgerechte Entlohnung