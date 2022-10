Mehr als nur ein Job

In unserem täglichen Tun und Miteinander steht für uns die Überzeugung und Leidenschaft für unsere Arbeit an oberster Stelle – und das in einem gut funktionierenden Team.

Foto: zVg

Ein konstruktives Miteinander und das rasche Lösen von Problemen sind uns wichtig.

Foto: zVg

Wir motivieren unsere Mitarbeiter*innen, sich Zusatzqualifikationen anzueignen und sich, ebenso wie wir Gastgeber, laufend weiterzubilden. Die Kosten für Aus- und Weiterbildung werden dabei selbstverständlich von uns übernommen.