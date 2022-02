Tischlerei-Profis bei List GC gesucht

Bei List General Contractor (List GC) wird traditionelle Handwerkskunst mit innovativer Technologie kombiniert. Damit zählt das Familienunternehmen aus Bad Erlach zu einem der international führenden Spezialisten für luxuriöse Innenausstattungen.

Foto: List GC

Kein Projekt gleicht dem anderen, jedes Möbelstück ist ein Unikat: Gemeinsam lässt das Team von List GC außergewöhnliche Wohn-Visionen wahr werden – zu Wasser und zu Land. Dafür ist das Unternehmen stets auf der Suche nach ambitionierten Tischlerei-Profis mit der Leidenschaft für das Besondere.

Einzigartige Projekte für Tischlerei-Profis

Mit mehr als 240 Mitarbeiter:innen und rund 90 Beschäftigten in der Produktion zählt List GC als Ausstatter von Luxusyachten und Privatresidenzen zu den Top-Arbeitgebern im südlichen Niederösterreich. „Wir arbeiten sowohl innerhalb des Projektteams als auch zwischen den Abteilungen der Fertigungsprozesse eng zusammen.

Foto: List GC

Für diesen Austausch braucht es ein Team mit Zusammenhalt, denn gemeinsam kreieren wir smarte und maßgeschneiderte Wohnraumlösungen für Kund:innen auf der ganzen Welt“, sagt Christian Bolinger, der in der Geschäftsführung für den Bereich Produktion verantwortlich ist.

Handwerk mit Zukunft

Für erfahrene Tischlerei-Profis, die sich gerne neuen Herausforderungen stellen und an einzigartigen Interieur-Projekten ihr Können zeigen wollen, bietet List GC ein attraktives Arbeitsumfeld mit Zukunft: Hochmoderne Produktionsstätte, flache Hierarchien, außergewöhnliche Projekte, individuelle Weiterbildungsangebote und Aufstiegschancen in einer wirtschaftlich stabilen Branche – sowohl die berufliche als auch die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter:innen steht bei List GC an oberster Stelle.

Main Salon, 80 Meter Luxusyacht MY Artefact Foto: Francisco Martinez

www.listgc.at/jobs