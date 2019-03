Auf Initiative von Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl bieten die Kinder Business Week und die WIFI Kids Academy ganze vier Wochen lang in St. Pölten, Mödling und neu in Neunkirchen ganztägige pädagogische Betreuung für Mädchen und Burschen im Alter zwischen 7 bzw. 8 und 14 Jahren.

Den Anfang macht traditionell die Kinder Business Week in der 3. Juliwoche. Bei dieser für die Eltern kostenfreien Initiative können Kinder und Jugendliche von 7 bis 14 Jahren an Workshops und Vorträgen teilnehmen. Diese werden von niederösterreichischen Unternehmern gehalten, die den Kids ihre Begeisterung für ihren Beruf mitgeben. Fix im Programm ist auch heuer wieder der Handwerkertag, bei dem nach Lust und Laune gehämmert, genagelt und gesägt werden kann. Bis zu zehn Workshops kann jedes Kind von 15. bis 19. Juli 2019 absolvieren, in den Pausen sorgen Pausensnacks und eine warme Mittagsmahlzeit für zufriedene Gesichter.

Und damit auch die Eltern zufrieden sind, werden die Kids durchgehend von 7.30 bis 17 Uhr pädagogisch betreut. Wer also gerade eine Workshop-Pause hat, kann sich in der Bastel-Ecke kreativ betätigen, neue Spiele ausprobieren oder beim Video-Clip-Dancing sein Können zeigen. Anmeldestart ist am 5. Mai 2019 um 8 Uhr online auf www.kinderbusinessweeknoe.at

„Wir freuen uns, dass die Kinder Business Week bei den Kindern, Eltern und Unternehmerinnen und Unternehmern so gut ankommt. Wirtschaft ist etwas Lebendiges und Spannendes, noch dazu, wenn sie den Kindern von den Unternehmerinnen und Unternehmern näher gebracht wird, die mit Leidenschaft in ihrer Branche tätig sind. Wir sagen ein herzliches Danke an alle, die die Kinder Business Week möglich machen“, so WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl.

"Ferienbetreuung mit qualitätsvollen und leistbaren Angeboten"

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: „Uns ist es ein besonderes Anliegen, Niederösterreichs Familien in der Ferienbetreuung mit qualitätsvollen und leistbaren Angeboten zu unterstützen. Im Sommer 2018 wurden in ganz Niederösterreich rund 20.000 Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt, von der NÖ Familienland GmbH insgesamt 10.000 Plätze. Dazu kommt die ‚Kinder Business Week‘ als weitere Bereicherung im Ferienbetreuungsangebot. Die Kinder erleben eine spannende Woche, die Eltern erfahren durch die kostenlose, ganztägige Betreuung eine Entlastung im Sinne der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.“

Im Anschluss an die Kinder Business Week geht es in die WIFI-Werkstätten: Die WIFI Kids Academy sorgt drei Wochen lang in den WIFIs in St. Pölten (22.7.-2.8.), Mödling und heuer neu in Neunkirchen (beide 5.-9.8.) für Staunen – können die Kids doch in unterschiedlichste Berufe hineinschnuppern: Entdeckt werden können Berufe wie z. B. Mechaniker, Steinmetz, Koch, Programmierer, Filmemacher oder Elektrotechniker. Das Angebot richtet sich an 8- bis 14-jährige Kinder und kann auch tageweise gebucht werden. Im Kostenbeitrag von 25 Euro pro Tag sind die Verpflegung und alle Arbeitsmaterialen schon enthalten: Schließlich dürfen die Kids ihre selbstgemachten Werkstücke und sogar einen miniMeisterbrief mit nach Hause nehmen! Anmeldestart ist am 1. März 2019 auf www.noe.wifi.at/kidsacademy